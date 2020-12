In Israele rischia di cadere il governo, di nuovo (Di giovedì 3 dicembre 2020) La coalizione fra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz si sta sbriciolando, e ieri il Parlamento ha approvato una mozione preliminare per tenere nuove elezioni Leggi su ilpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) La coalizione fra Benjamin Netanyahu e Benny Gantz si sta sbriciolando, e ieri il Parlamento ha approvato una mozione preliminare per tenere nuove elezioni

