In bici da Bologna a Ravenna sulla nuova pista ciclabile (Di giovedì 3 dicembre 2020) BOLOGNA – Dopo auto e treno, Bologna e Ravenna saranno sempre più ‘vicine’ e collegate perché è in progetto una grande linea ciclabile che collega le due città emiliano-romagnole. A svelarlo sono il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e l’assessore alla Cultura di Bologna, Matteo Lepore, in occasione dell’incontro online ‘I have a dream’, dedicato alla cultura e alla mobilità sostenibile post Covid-19. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) BOLOGNA – Dopo auto e treno, Bologna e Ravenna saranno sempre più ‘vicine’ e collegate perché è in progetto una grande linea ciclabile che collega le due città emiliano-romagnole. A svelarlo sono il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e l’assessore alla Cultura di Bologna, Matteo Lepore, in occasione dell’incontro online ‘I have a dream’, dedicato alla cultura e alla mobilità sostenibile post Covid-19.

sagostinelli : RT @comunebologna: Dove arrivo in #bici in 5 minuti dal centro? Ce lo racconta questa infografica di @groundrace basata sull' elaborazione… - jacopoog : RT @comunebologna: Dove arrivo in #bici in 5 minuti dal centro? Ce lo racconta questa infografica di @groundrace basata sull' elaborazione… - pastarace : RT @comunebologna: Dove arrivo in #bici in 5 minuti dal centro? Ce lo racconta questa infografica di @groundrace basata sull' elaborazione… - pina_civitella : RT @comunebologna: Dove arrivo in #bici in 5 minuti dal centro? Ce lo racconta questa infografica di @groundrace basata sull' elaborazione… - comunebologna : Dove arrivo in #bici in 5 minuti dal centro? Ce lo racconta questa infografica di @groundrace basata sull' elabora… -

Ultime Notizie dalla rete : bici Bologna Biciclette, a Bologna nuove rastrelliere per scongiurare furti BolognaToday Rimini. ‘Fila in bici”: nuova ciclabile in via Roma. Buoni mobilità per testare i servizi della Velostazione.

RIMINI. Prosegue nel pieno rispetto dei tempi, nonostante il meteo, il progetto 'Fila in bici' con il quale - in queste settimane - sta prendendo forma la nuova pista ciclabile lungo l’asse stradale ...

Giro di vite per gli spacciatori Arresti, denunce e sequestri

In via Ungarelli un tunisino trovato con un etto di eroina. In via Larga un automobilista. aveva 120 grammi di hashish ...

RIMINI. Prosegue nel pieno rispetto dei tempi, nonostante il meteo, il progetto 'Fila in bici' con il quale - in queste settimane - sta prendendo forma la nuova pista ciclabile lungo l’asse stradale ...In via Ungarelli un tunisino trovato con un etto di eroina. In via Larga un automobilista. aveva 120 grammi di hashish ...