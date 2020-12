In Africa la malaria ucciderà più del coronavirus (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: ???? ???????/Unsplash)In Africa si morirà più di malaria che di coronavirus. Il numero di decessi per la malattia infettiva trasmessa dalle zanzare nell’Africa subsahariana, infatti, sarà probabilmente di gran lunga superiore a quello della Covid-19. A lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che nel suo ultimo rapporto World malaria report riporta l’attenzione su questa malattia tanto pericolosa quanto prevenibile e curabile, sottolineando che se continueranno le interruzioni ai servizi sanitari e ai programmi nazionali mirati ad affrontarla a causa della pandemia del coronavirus, la mortalità per la malaria sarà maggiore di quella direttamente causata dalla Covid-19. Dal nuovo rapporto è emerso che solamente lo scorso anno oltre ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) (foto: ???? ???????/Unsplash)Insi morirà più diche di. Il numero di decessi per la malattia infettiva trasmessa dalle zanzare nell’subsahariana, infatti, sarà probabilmente di gran lunga superiore a quello della Covid-19. A lanciare l’allarme è stata l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che nel suo ultimo rapporto Worldreport riporta l’attenzione su questa malattia tanto pericolosa quanto prevenibile e curabile, sottolineando che se continueranno le interruzioni ai servizi sanitari e ai programmi nazionali mirati ad affrontarla a causa della pandemia del, la mortalità per lasarà maggiore di quella direttamente causata dalla Covid-19. Dal nuovo rapporto è emerso che solamente lo scorso anno oltre ...

Ultime Notizie dalla rete : Africa malaria In Africa la malaria ucciderà più del coronavirus Wired Italia Muore Don Fernando Benigni, il Covid e altre malattie portano via anche il prete degli "ultimi" e dell'acciaieria

