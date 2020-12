Immortals Fenyx Rising disponibile da oggi

Leggi su gamerbrain

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ubisoft annuncia cheè orain tutto il mondo per Stadia, Xbox Series X S, le console Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™, Amazon Luna, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, oltre a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft*. Sviluppato dallo studio di Ubisoft Quebec**, il team autore di Assassin’s Creed® Odyssey,è una nuova ed emozionante IP che porterà le avventure mitologiche a nuovi e incredibili livelli. I giocatori vestiranno i panni di, una semidivinità alata impegnata in una missione per salvare gli dèi dell’Antica Grecia e la loro casa da una maledizione oscura. Solo padroneggiando i leggendari poteri degli dèi, superando prove eroiche e ...