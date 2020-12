Il vizietto di Belen Rodriguez sono le borse luxury

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Una donna comepuò concedersi qualunque cosa. Quante volte abbiamo pensato “col suo fisico può indossare tutto”, considerando gli outfit della showgirl argentina. Non è nemmeno una questione economica, dato che il suo status è piuttosto elevato al momento. Qualigli sfizi, i peccatucci che si concede una donna come lei? Chi la segue sui social lo sa: ledi lusso.è molto riservata sulla propria vita privata. Abituata a vivere con i paparazzi alle calcagna, ha imparato a centellinare le informazioni personali. Sui social posta foto molto concettuali: arredamento, dettagli, scorci, scarpe inquadrate sul cruscotto della macchina. Pochissime figure intere e scatti dei suoi outfit, per lo più a fini pubblicitari. Sulle storie l’argentina è ...