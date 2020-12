Il virologo tedesco: “Nuovo coronavirus non arriva da Wuhan, 99.5% dei casi dal Nord Italia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . “Il virus diffuso in tutto il mondo non è il virus di Wuhan, è il virus del Nord Italia”: a sostenerlo il virologo tedesco Alexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica dell’Universitätsklinikum Halle. Secondo l’esperto, il ceppo italiano è più contagioso della variante trovata a Wuhan, epicentro dell’epidemia di Covid-19 in Cina. “Il coronavirus che è attualmente diffuso in tutto il mondo non è il virus di Wuhan, ma una variante proveniente dal Nord Italia”. Lo sostiene un virologo tedesco, Alexander Kekulé, che ha detto la sua sulla pandemia in corso in un’intervista all’emittente televisiva Zdf. Per il virologo tedesco, ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) . “Il virus diffuso in tutto il mondo non è il virus di, è il virus del: a sostenerlo ilAlexander Kekulé, direttore dell’Istituto di microbiologia medica dell’Universitätsklinikum Halle. Secondo l’esperto, il ceppo italiano è più contagioso della variante trovata a, epicentro dell’epidemia di Covid-19 in Cina. “Ilche è attualmente diffuso in tutto il mondo non è il virus di, ma una variante proveniente dal. Lo sostiene un, Alexander Kekulé, che ha detto la sua sulla pandemia in corso in un’intervista all’emittente televisiva Zdf. Per il, ...

