Il virologo Palù nuovo presidente dell'Aifa, l'ordine dei medici: 'La persona giusta al posto giusto' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il virologo Giorgio Palù è il nuovo presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Così Filippo Anelli, presidente della Federazione Italiana dell'ordine dei medici, commenta la notizia: "Un ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) IlGiorgioè il'Agenzia Italiana del Farmaco (). Così Filippo Anelli,a Federazione Italianadei, commenta la notizia: "Un ...

