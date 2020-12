Il via libera al vaccino in Gran Bretagna è il primo risultato della Brexit? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che si tratti di una battaglia geopolitica proprio allo scadere del periodo di transizione è evidente. La Gran Bretagna se ne frega della formale competenza dell’European Medicines Agency a cui sarebbe sottoposta fino al 31 dicembre e la sua autorità locale, la Mhra, autorizza con una procedura d’emergenza e accelerata la somministrazione di massa del vaccino BNT162b2 sviluppato da Pfizer-BioNTech. Subito 800mila dosi in arrivo dagli impianti in Belgio, 5 milioni entro l’anno e 40 ordinate, da consegnare nei prossimi mesi. Al via dalla prossima settimana una campagna titanica che coinvolgerà da subito 50 ospedali e dieci maxi-hub predisposti dall’esercito di sua maestà. La tentazione di liquidare la mossa come uno spot a favore della Brexit è enorme. Per la serie: vedete, fuori dagli ... Leggi su wired (Di giovedì 3 dicembre 2020) Che si tratti di una battaglia geopolitica proprio allo scadere del periodo di transizione è evidente. Lase ne fregaformale competenza dell’European Medicines Agency a cui sarebbe sottoposta fino al 31 dicembre e la sua autorità locale, la Mhra, autorizza con una procedura d’emergenza e accelerata la somministrazione di massa delBNT162b2 sviluppato da Pfizer-BioNTech. Subito 800mila dosi in arrivo dagli impianti in Belgio, 5 milioni entro l’anno e 40 ordinate, da consegnare nei prossimi mesi. Al via dalla prossima settimana una campagna titanica che coinvolgerà da subito 50 ospedali e dieci maxi-hub predisposti dall’esercito di sua maestà. La tentazione di liquidare la mossa come uno spot a favoreè enorme. Per la serie: vedete, fuori dagli ...

Che sia una battaglia geopolitica allo scadere del periodo di transizione è evidente: Johnson è al governo solo per l'uscita dall'Ue. Ma davvero non possiamo fidarci di chi sta sviluppando il vaccino ...

