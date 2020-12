"Il vero tsunami". Guido Crosetto fa gelare il sangue alla Palombelli: cosa ci aspetta il prossimo anno | Video (Di giovedì 3 dicembre 2020) "La criticità principale del prossimo anno sarà la ripresa economica". Secondo Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d'Italia, "lo tsunami ci sarà quando salterà il blocco dei licenziamenti. Mi spaventa dal punto di vista sociale". In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, uno degli errori del governo e della stampa è il "non aver parlato della crisi economica in settori enormi, dai ristoratori allo spettacolo, dagli alberghi ai liberi professionisti. Questo è quello che ci aspetta il prossimo anno". In questi giorni si sta parlando di patrimoniale, chiodo fisso della sinistra e risorsa classica quando servono soldi allo Stato. "Il tema è liberare l'energia e la voglia di credere nel lavoro e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) "La criticità principale delsarà la ripresa economica". Secondo, fondatore di Fratelli d'Italia, "loci sarà quando salterà il blocco dei licenziamenti. Mi spaventa dal punto di vista sociale". In collegamento con Barbaraa Stasera Italia su Rete 4, uno degli errori del governo e della stampa è il "non aver parlato della crisi economica in settori enormi, dai ristoratori allo spettacolo, dagli alberghi ai liberi professionisti. Questo è quello che ciil". In questi giorni si sta parlando di patrimoniale, chiodo fisso della sinistra e risorsa classica quando servono soldi allo Stato. "Il tema è liberare l'energia e la voglia di credere nel lavoro e ...

