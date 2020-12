Il super-campione dell'Eredità sbaglia risposta 'per cavalleria': "La so, ma cedo scettro" (Di giovedì 3 dicembre 2020) “So la risposta, ma stasera il ‘triello’ se lo merita il mio avversario”. Così Massimo Cannoletta, pluricampione del quiz di Rai Uno L’Eredità, ha lasciato lo scettro allo sfidante Tommaso rinunciando alla manche finale della ‘ghigliottina’ dopo 31 puntate. “Un gesto cavalleresco, uno spirito olimpico”, è stato il commento del conduttore Flavio Insinna. Il campione - che grazie alla partecipazione al gioco ha finora vinto 202mila euro - nella puntata andata in onda il 2 dicembre è arrivato al ‘triello’ col rivale Tommaso, preferendo rispondere in maniera errata alla domanda che riguardava il contenuto del “Codice di Chitarrella”. “La so però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, ha detto Cannoletta rivolgendosi allo sfidante, che fino a quel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) “So la, ma stasera il ‘triello’ se lo merita il mio avversario”. Così Massimo Cannoletta, pluridel quiz di Rai Uno L’, ha lasciato loallo sfidante Tommaso rinunciando alla manche finalea ‘ghigliottina’ dopo 31 puntate. “Un gesto cavalleresco, uno spirito olimpico”, è stato il commento del conduttore Flavio Insinna. Il- che grazie alla partecipazione al gioco ha finora vinto 202mila euro - nella puntata andata in onda il 2 dicembre è arrivato al ‘triello’ col rivale Tommaso, preferendo rispondere in maniera errata alla domanda che riguardava il contenuto del “Codice di Chitarrella”. “La so però stasera il ‘triello’ se lo merita lui, quindi gli rimando tutto indietro”, ha detto Cannoletta rivolgendosi allo sfidante, che fino a quel ...

