Il silenzio dell’acqua 2 | la fiction Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti fa ascolti molto bassi e lui scrive | “Dear Pierlsivio…”

La prima puntata de Il silenzio dell'acqua 2 aveva debuttato venerdì scorso con risultato deludente: 2.603.000 spettatori pari all'11.13% di share. Numeri ritenuti insufficienti da Mediaset anche perché lontani da quelli del Grande Fratello Vip, che pure gode di una durata differente che favorisce lo share. A Cologno Monzese hanno dunque scelto di spostare la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti al mercoledì, con un ritorno del reality al venerdì e uno spostamento di All Together Now al sabato sera, ma il risultato si è rivelato addirittura peggiore. La seconda puntata è crollata a 2 milioni di telespettatori con il 9,4% di share, con la messa in onda in una serata televisivamente più semplice. Un dato che conferma la crisi del genere fiction

