Il Silenzio dell'Acqua 2 anticipazioni terza puntata: Andrea e Luisa scoprono… (Di giovedì 3 dicembre 2020) La seconda stagione de Il Silenzio dell'Acqua ha debuttato il 27 Novembre su Canale 5. La miniserie, composta da quattro episodi, vede Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nel ruolo dei due protagonisti Luisa Ferrari e Andrea Baldini. In onda inizialmente di venerdì, la fiction ha cambiato giorno. Il prossimo episodio verrà trasmesso mercoledì 9 dicembre in prima serata. Ecco quindi le anticipazioni della prossima puntata. Il Silenzio dell'Acqua 2, anticipazioni della puntata di mercoledì 9 dicembre Nel prossimo episodio de Il Silenzio dell'Acqua 2, proseguiranno le indagini di Luisa e Andrea. I due infatti sono sempre più intenzionati a scoprire il ...

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 03/12/2020 — Ascolti italiani di mercoledì 2 dicembre 2020: 3,2 milioni (14,1%) per Gigi, che spe… - OnceUponATeddy : RT @darkap89: Strano non leggere 'fiction più vista della serata, batte la fiction rai' per Il silenzio dell'acqua nel comunicato Mediaset… - darkap89 : Strano non leggere 'fiction più vista della serata, batte la fiction rai' per Il silenzio dell'acqua nel comunicato… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Gigi Proietti l’Ultimo Re, Il silenzio dell’acqua, L’Alligatore, XFactor | Dati Auditel 2 dicembre… - MariaCr78401813 : @CinguettaTV Più fiction Italiane come una volta...Le tre Rose di Eva..ecc... Il Silenzio dell’acqua 2 molto avvincente e grande cast !!! -

