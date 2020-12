Il silenzio dell’acqua 2 anticipazioni: chi è davvero Elio? Chi ha ucciso Sara e Luca? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano le indagini di Andrea e Luisa ma si va verso un clamoroso colpo di scena come vedremo nella terza puntata de Il silenzio dell’acqua 2 in onda il 9 dicembre 2020 su Canale 5. Infatti Andrea e Luisa hanno scoperto che la persona che incontrava Luca e Sara era Elio Moras, il padre di Matteo…Ma chi è davvero quest’uomo e che cosa fa? Quando la moglie di Andrea gli ha chiesto che cosa facesse nella vita per permettersi quella magnifica casa che avevano sognato quando erano giovani, ha parlato di commercio “compro e vendo cose” ha detto Elio. Ma a quanto pare, i suoi traffici sono di tutt’altra natura. Ed Elio sembra aver studiato tutto bene: rientrare nella vita di Matteo al momento giusto, fare colpo e affondare Andrea. Ma qui c’è di mezzo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 3 dicembre 2020) Continuano le indagini di Andrea e Luisa ma si va verso un clamoroso colpo di scena come vedremo nella terza puntata de Il2 in onda il 9 dicembre 2020 su Canale 5. Infatti Andrea e Luisa hanno scoperto che la persona che incontravaeraMoras, il padre di Matteo…Ma chi èquest’uomo e che cosa fa? Quando la moglie di Andrea gli ha chiesto che cosa facesse nella vita per permettersi quella magnifica casa che avevano sognato quando erano giovani, ha parlato di commercio “compro e vendo cose” ha detto. Ma a quanto pare, i suoi traffici sono di tutt’altra natura. Edsembra aver studiato tutto bene: rientrare nella vita di Matteo al momento giusto, fare colpo e affondare Andrea. Ma qui c’è di mezzo ...

zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 2 dicembre: Gigi Proietti – L’ultimo Re Il silenzio dell’acqua 2 - #Ascolti #mercoledì… - zazoomblog : Ascolti tv mercoledì 2 dicembre: Gigi Proietti – L’ultimo Re Il silenzio dell’acqua 2 - #Ascolti #mercoledì… - VanessaSantoni : RT @moonlightlorenz: Ritorna Trieste in fiction - il silenzio dell'acqua 2 una buona occasione per rivedere panorami mozzafiato delle nostr… - tuttopuntotv : Il silenzio dell’acqua 2, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata #replica #mediasetplay - zazoomblog : Il Silenzio dell’Acqua 2 anticipazioni terza puntata: aggressioni e tensione - #Silenzio #dell’Acqua… -

Ultime Notizie dalla rete : silenzio dell’acqua : “Con Covid 19 abbiamo compreso valore tutela ambiente†Yahoo Notizie