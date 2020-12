“Il Signore Degli Anelli”, la serie: annunciato tutto il cast (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’annuncio di Amazon Studios Amazon Studios ha annunciato i nomi di altri venti attori che vanno ad aggiungersi al cast della serie Amazon Original basata sull’iconico romanzo Il Signore Degli Anelli di J.R.R. Tolkien I nuovi nomi appena svelati si uniranno al cast attualmente impegnato sul set in Nuova Zelanda. Gli attori che entrano a far parte del cast sono: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani. Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant e Wadham vengono dalla Nuova Zelanda, mentre il ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’annuncio di Amazon Studios Amazon Studios hai nomi di altri venti attori che vanno ad aggiungersi aldellaAmazon Original basata sull’iconico romanzo IlAnelli di J.R.R. Tolkien I nuovi nomi appena svelati si uniranno alattualmente impegnato sul set in Nuova Zelanda. Gli attori che entrano a far parte delsono: Cynthia Addai-Robinson, Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani. Blackburn, Chapman, Crum, Cunliffe, Tait, Tarrant e Wadham vengono dalla Nuova Zelanda, mentre il ...

