Il Signore degli Anelli | la serie Amazon ufficializza 20 nuovi membri del cast

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilè l'originale prodotto daStudios in grado di attirare la maggiore attenzione da parte dei fan. Ecco rivelatidelL'adattamento seriale de Ildimostra quantoStudios si stia dando da fare sul versante dei contenuti originali. Oggi, il colosso mondiale ha comunicato i nomi di ulteriori venti attori che entrano a far parte deldella trasposizione del celeberrimo romanzo di J.R.R. Tolkien. La lavorazione è stata interrotta lo scorso settembre a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria ma, al momento, le riprese sono in corso in Nuova Zelanda. Nessuna informazione, però, è stata data sui ruoli interpretati ...