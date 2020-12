Il Senato non riesce a dimagrire. Bilancio senza tagli per 2 anni di fila. Pure nel 2020 Palazzo Madama ci costa 544 milioni. E non c’è traccia delle spese per l’emergenza Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Spesso le differenze formali finiscono con l’essere anche sostanziali. Ci sarà una ragione – qualunque essa sia – se il Bilancio di previsione 2020 alla Camera è stato approvato dall’Ufficio di presidenza all’inizio dell’anno, mentre al Senato il via libera del Consiglio di presidenza (manca quello dell’Aula) è arrivato soltanto a fine novembre. Fatto sta che finalmente possiamo conoscere l’ammontare di spese, acquisti e via dicendo di Palazzo Madama. Il primo particolare che salta all’occhio è proprio l’ammontare delle spese: al netto dei risparmi, il Senato quest’anno spenderà 544 milioni di euro. Esattamente la stessa cifra indicata nel Bilancio di previsione 2019. Ergo: anche quest’anno nessun ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Spesso le differenze formali finiscono con l’essere anche sostanziali. Ci sarà una ragione – qualunque essa sia – se ildi previsionealla Camera è stato approvato dall’Ufficio di presidenza all’inizio dell’anno, mentre alil via libera del Consiglio di presidenza (manca quello dell’Aula) è arrivato soltanto a fine novembre. Fatto sta che finalmente possiamo conoscere l’ammontare di, acquisti e via dicendo di. Il primo particolare che salta all’occhio è proprio l’ammontare: al netto dei risparmi, ilquest’anno spenderà 544di euro. Esattamente la stessa cifra indicata neldi previsione 2019. Ergo: anche quest’anno nessun ...

matteosalvinimi : #Salvini: Smettetela di chiamare 'eroi' medici, infermieri e personale sanitario se poi non gli concedete nemmeno u… - matteosalvinimi : #Salvini: leggo su @laveritaweb che c’è in Procura a Roma un’indagine sulle mascherine ordinate da #Arcuri in Cina… - matteosalvinimi : In diretta dal Senato, sul Natale porto la voce di chi non può essere lasciato solo. Seguite e condividete, Amici. - kikkokikka : RT @miia_2018: Dott. Peter McCullough al Senato USA, 19.11.2020: 'Questo non è solo un dolo ed un illecito del governo, riguardo l'idrossi… - PallaCarlo : RT @matteosalvinimi: #Salvini: leggo su @laveritaweb che c’è in Procura a Roma un’indagine sulle mascherine ordinate da #Arcuri in Cina con… -