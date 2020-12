Il rifugiato siriano che salva gli orfani in Turchia: “Io arrestato e portato con la forza in Siria, ho rischiato la vita e non so qual è il mio crimine” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono passati 6 mesi e mezzo, eppure ancora oggi mi chiedo perché sono stato arrestato e trascinato in Siria, nel solco dei conflitti armati”. Anas Al Mustafà, rifugiato Siriano di 40 anni, è fuggito in Turchia dopo aver perso tutto a causa dello scoppio della guerra civile Siriana. Nato ad Aleppo, una delle città teatro del terribile scontro tra ribelli e governo di Damasco, Anas ha perso tutto: la casa, il lavoro, persone a lui care. Dopo essere riuscito ad attraversare il confine turco, nel 2016 ha ottenuto una protezione temporanea e un regolare titolo di soggiorno in Turchia. A Konya, la città dell’Anatolia in cui vive, Anas ha fondato l’associazione A friend indeed che, grazie al sostegno di benefattori in tutto il mondo, soprattutto in Europa e ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono passati 6 mesi e mezzo, eppure ancora oggi mi chiedo perché sono statoe trascinato in, nel solco dei conflitti armati”. Anas Al Mustafà,di 40 anni, è fuggito indopo aver perso tutto a causa dello scoppio della guerra civilena. Nato ad Aleppo, una delle città teatro del terribile scontro tra ribelli e governo di Damasco, Anas ha perso tutto: la casa, il lavoro, persone a lui care. Dopo essere riuscito ad attraversare il confine turco, nel 2016 ha ottenuto una protezione temporanea e un regolare titolo di soggiorno in. A Konya, la città dell’Anatolia in cui vive, Anas ha fondato l’associazione A friend indeed che, grazie al sostegno di benefattori in tutto il mondo, soprattutto in Europa e ...

tinas48 : RT @michelegiorgio2: Almeno 270 famiglie siriane profughe in Libano sono scappate dalla cittadina di Bsharri per sottrarsi ad aggressioni e… - fuserjorge : RT @michelegiorgio2: Almeno 270 famiglie siriane profughe in Libano sono scappate dalla cittadina di Bsharri per sottrarsi ad aggressioni e… - CheGuevaraRoma : RT @michelegiorgio2: Almeno 270 famiglie siriane profughe in Libano sono scappate dalla cittadina di Bsharri per sottrarsi ad aggressioni e… - RRmpinero : RT @michelegiorgio2: Almeno 270 famiglie siriane profughe in Libano sono scappate dalla cittadina di Bsharri per sottrarsi ad aggressioni e… - GrandeFenice : RT @michelegiorgio2: Almeno 270 famiglie siriane profughe in Libano sono scappate dalla cittadina di Bsharri per sottrarsi ad aggressioni e… -

Ultime Notizie dalla rete : rifugiato siriano Anas Al Mustafà: "Arrestato in Turchia e portato con la forza in Siria" TPI L’UNICEF lancia il più grande appello di raccolta fondi

L’UNICEF lancia oggi il suo più grande appello di raccolta fondi di emergenza di sempre, per un totale di 6,4 miliardi di dollari per raggiungere 300 milioni di persone, compresi più di 190 milioni di ...

Steven Spielberg e J.J. Abrams insieme per raccontare il dramma dei rifugiati siriani

Un nuovo taglio di capelli per l'eroe di Asgard interpretato da Chris Hemsworth che vediamo alle prese con Hulk, Hela e Loki. [leggi] ...

L’UNICEF lancia oggi il suo più grande appello di raccolta fondi di emergenza di sempre, per un totale di 6,4 miliardi di dollari per raggiungere 300 milioni di persone, compresi più di 190 milioni di ...Un nuovo taglio di capelli per l'eroe di Asgard interpretato da Chris Hemsworth che vediamo alle prese con Hulk, Hela e Loki. [leggi] ...