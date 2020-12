Il primo SMS della storia compie 28 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Era il 3 dicembre 1992, quando il fenomeno mondiale che stravolgerà per sempre la messaggistica ebbe inizio. Tutto partì da Neil Papworth, un ingegnereVodafone. Il dipendente inviò al suo collega tramite computer il testo Merry Christmas al telefonino di un suo collega. Questo fu considerato ilSMS, che sta proprio per short message service. La rivoluzione di questo gesto risiede nel messaggio stesso. I cellulari, non avendo i tasti, non potevano scambiarsi tra loro contenuti e informazione in forma scritta. Lo step successivo si ebbe nel 1993 dopo quando si ebbe ilmessaggio scambiato effettivamente tra due telefonini grazie ad uno stagistaNokia. Da quel momento la svolta delle telecomunicazioni ebbe un impennata senza freni. Sms-photo ...