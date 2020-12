Il Presidente Conte sta per parlare in diretta agli Italiani. Le anticipazioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) La conferenza stampa di Giuseppe Conte è programmata per stasera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 20.20. Tra poche ore il Presidente del Consiglio Conte si collegherà in diretta tv e streaming da Palazzo Chigi per annunciare a tutta la nazione le nuove misure volte a contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia. Nel corso del discorso di oggi il Premier Giuseppe Conte svelerà tutte le restrizioni decise dal Governo per il periodo delle festività natalizie con particolare attenzione alle giornate della Vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano ed il Capodanno 2021. Il nuovo Dpcm che il Presidente del Consiglio firmerà nel corso della giornata di oggi sarà valido dalla giornata di domani, venerdì 4 dicembre 2020, fino al prossimo 15 gennaio 2021. Secondo l’ultima ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 3 dicembre 2020) La conferenza stampa di Giuseppeè programmata per stasera, giovedì 3 dicembre 2020, alle ore 20.20. Tra poche ore ildel Consigliosi collegherà intv e streaming da Palazzo Chigi per annunciare a tutta la nazione le nuove misure volte a contrastare la diffusione del Coronavirus in Italia. Nel corso del discorso di oggi il Premier Giuseppesvelerà tutte le restrizioni decise dal Governo per il periodo delle festività natalizie con particolare attenzione alle giornate della Vigilia di Natale, il 25 dicembre, Santo Stefano ed il Capodanno 2021. Il nuovo Dpcm che ildel Consiglio firmerà nel corso della giornata di oggi sarà valido dalla giornata di domani, venerdì 4 dicembre 2020, fino al prossimo 15 gennaio 2021. Secondo l’ultima ...

