Il premier Conte vuole altri 6 manager e 300 esperti per gestire i finanziamenti dell'Europa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Polemiche per la proposta legata al Recovery Plan di indire un sistema piramidale con 300 esperti che renderanno conto delle proprie decisioni direttamente al premier Conte. Ha letteralmente causato una sommossa in tutti i partiti vicini alla Maggioranza l'ultima proposta del premier Giuseppe Conte legata alla gestione del Recovery Plan. Il provvedimento in questione – ancora L'articolo proviene da Leggilo.org.

