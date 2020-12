Il piccolo Maradona e quel palleggio infinito tra il primo e il secondo tempo dell’Argentinos

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Un raggio di luce si accese a Villa Fiorito e, nel raggio, il bambino che eri fece numeri da circo col pallone del cugino Beto, e tutti vennero a vedere. Più di tutti, don Francisco Cornejo arrivò e vide. Era un impiegato del Banco Hipotecario Nacional di Buenos Aires e talent-scout di gambe e piedi promettenti di bambini, che scovava e fiutava nelle periferie, e disse: “Il nano è un fenomeno”. Tu eri il piùdi tutti. E papà Chitoro ti portò a vedere la squadra del Boca con la maglia gialla e la striscia blu sul petto, ricordo dei colori della bandiera di una nave svedese approdata nel Rio de la Plata all’epoca dei pionieri. Fu un lungo viaggio in tram per arrivare in uno stadio straordinario e nel quartiere straordinario dei genovesi, la Boca dei “tanos”, il porto degli italiani, non solo liguri ma anche friulani e piemontesi, siciliani e cantastorie ...