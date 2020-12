Il pericolo della nuova ideologia animalista. L’opinione di Pedrizzi (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi giorni, sui giornali, si susseguono notizie che dimostrano come la nuova ideologia animalista integralista stia avanzando “in maniera tale da mettere a rischio la stessa valenza universale e intangibile della vita umana”. C’è una deriva animalista che a volte si fonde perfino col furore religioso: dalla censura allo spot di “Telefono azzurro”, che aveva lanciato lo slogan “prima i bambini”, considerato offensivo da taluni animalisti arrabbiati, fino alla recente notizia della persecuzione, per mano degli integralisti indù, di un fotografo indiano che sta sfidando la cultura dominante della sua gente che conferisce valore sacro alle vacche proteggendole dagli abusi più di quanto faccia con le donne. Non capiamo se per questa nuova ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) In questi giorni, sui giornali, si susseguono notizie che dimostrano come laintegralista stia avanzando “in maniera tale da mettere a rischio la stessa valenza universale e intangibilevita umana”. C’è una derivache a volte si fonde perfino col furore religioso: dalla censura allo spot di “Telefono azzurro”, che aveva lanciato lo slogan “prima i bambini”, considerato offensivo da taluni animalisti arrabbiati, fino alla recente notiziapersecuzione, per mano degli integralisti indù, di un fotografo indiano che sta sfidando la cultura dominantesua gente che conferisce valore sacro alle vacche proteggendole dagli abusi più di quanto faccia con le donne. Non capiamo se per questa...

La vittima è ora ricoverata all'ospedale regionale ma non è in pericolo di vita. I fatti sono accaduti vicino alla stazione ferroviaria di Aosta. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno ...

L'epidemiologo sostiene che «tutti gli indicatori sono in miglioramento»L'assessore regionale alla Sanità: «Indicatori in miglioramento, Rt sotto l'1» ...

