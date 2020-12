Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni: AGNESE e ARMANDO confesseranno la loro relazione? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina il Natale e il mese di dicembre del Paradiso delle Signore promette grosse novità: stiamo parlando dei progressi che potrebbe compiere la relazione sentimentale tra AGNESE Amato (Antonella Attili), sarta dell’atelier più amato di Milano e ARMANDO Ferraris (Pietro Genuardi), capo magazziniere del grande magazzino. Leggi anche: IL SILENZIO DELL’ACQUA 2, anticipazioni terza puntata di mercoledì 9 dicembre I due infatti, proprio alla fine della precedente stagione daily di Rai 1, si sono lasciati andare ad un appassionante bacio nella Caffetteria e, da quel momento in poi, hanno intrapreso una relazione d’amore segreta; per la coppia non sarebbe affatto semplice dover spiegare a tutti il legame che li unisce, d’altronde la signora ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si avvicina il Natale e il mese di dicembre delpromette grosse novità: stiamo parlando dei progressi che potrebbe compiere lasentimentale traAmato (Antonella Attili), sarta dell’atelier più amato di Milano eFerraris (Pietro Genuardi), capo magazziniere del grande magazzino. Leggi anche: IL SILENZIO DELL’ACQUA 2,terza puntata di mercoledì 9 dicembre I due infatti, proprio alla fine della precedente stagione daily di Rai 1, si sono lasciati andare ad un appassionante bacio nella Caffetteria e, da quel momento in poi, hanno intrapreso unad’amore segreta; per la coppia non sarebbe affatto semplice dover spiegare a tutti il legame che li unisce, d’altronde la signora ...

redazionetvsoap : #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni È il momento di dirlo a tutti... oppure no? - vivranda : E se non ti stai a queste regole non ci entri poi altri poveri diavoli che sono delle menti eccelse brillanti se no… - MLasorba : RT @FrancoLaratta: La superba bellezza della Sila! Il lago, la neve, il gelo, il vento: un paradiso! Parco Nazionale della Sila Calabria d… - americanelcuore : RT @kscarlett22_: Comunque raga troppo emozionata perché dopo non so quanti mesi torno a fare il riassunto delle dirette di EO, pensavo che… - FrancoLaratta : La superba bellezza della Sila! Il lago, la neve, il gelo, il vento: un paradiso! Parco Nazionale della Sila Calab… -