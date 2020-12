Il nuovo reality show della Rai: dopo Il Collegio arriva La Caserma (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da un Collegio ad una Caserma militare Tra poche settimane, la quinta edizione del docu-reality ‘Il Collegio‘, arriverà al termine. Mancano soltanto le ultime due puntate. Ma la Rai ha già in mente un altro show: La Caserma. Leggi anche Il Collegio 5, la sintesi della sesta puntata: due collegiali vanno via IL nuovo reality della RAI Non si sa se l’attuale edizione de ‘Il Collegio‘, ancora in onda, sia anche l’ultima, ma dall’anno nuovo ci sarà un altro reality, sempre su Rai2 in prima serata: ‘La Caserma‘. È stato ideato dagli stessi creatori de Il Collegio. La Caserma, porterà un gruppo di giovani a ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Da unad unamilitare Tra poche settimane, la quinta edizione del docu-‘Il‘, arriverà al termine. Mancano soltanto le ultime due puntate. Ma la Rai ha già in mente un altro: La. Leggi anche Il5, la sintesisesta puntata: due collegiali vanno via ILRAI Non si sa se l’attuale edizione de ‘Il‘, ancora in onda, sia anche l’ultima, ma dall’annoci sarà un altro, sempre su Rai2 in prima serata: ‘La‘. È stato ideato dagli stessi creatori de Il. La, porterà un gruppo di giovani a ...

