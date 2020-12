Il nuovo decreto con le regole per gli spostamenti durante le feste

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Dal 21 dicembre al 6 gennaio non ci si potrà spostare tra regioni diverse; il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio 2021 glisaranno vietati anche tra i comuni

Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - Agenzia_Ansa : Il Dpcm di #Natale agita la maggioranza. La bozza del #decreto #Covid: stop agli spostamenti tra Regioni dal 21 dic… - matteosalvinimi : Comanda la #Boldrini! Non fanno un dispetto a Salvini, fanno un danno a tutto il Paese. Il centrodestra sarà comp… - giornali_it : Conte firma il decreto: cosa prevede il nuovo Dpcm anti-Covid #3dicembre #QuotidianiOnline #Tpi #Cronaca - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo decreto

cosa si può fare e cosa no Come ampiamente previsto da tutti gli organi di informazione nella notte a cavallo tra il 2 e il 3 dicembre il Governo presieduto da Giuseppe Conte ha approvato il nuovo ...I ristoranti aperti a pranzo anche a Natale e Capodanno, il coprifuoco alle 22 e il divieto di cenoni negli alberghi il 31 dicembre. E ancora, il divieto di spostarsi da una Regione all'altra se non ...