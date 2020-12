Il Milan rimonta il Celtic e va ai sedicesimi di Europa League

(Di giovedì 3 dicembre 2020)O (ITALPRESS) – Ilbatte il4-2 e, grazie anche alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga, si qualifica per idi. A decidere il match, dopo il doppio vantaggio scozzese firmato Rogic ed Edouard, ci pensano Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz che consentono a Pioli, di ritorno in panchina dopo la guarigione dal Covid-19, di festeggiare con un turno d'anticipo il passaggio del turno. Primo tempo scoppiettante a San Siro. A regalare le prime emozioni ci pensa ilche al 7? è già in vantaggio con Rogic che ruba palla al limite dell'area a Krunic e fredda Donnarumma. Passano sette minuti e gli scozzesi raddoppiano con Edouard, bravo a sfruttare l'assist di Christie e a beffare ancora il portiere rossonero con un tocco da ...

Nella 5a giornata di Europa League, il Milan batte 4-2 il Celtic in rimonta e si qualifica per i sedicesimi con un turno di anticipo, grazie alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga. Nel giorno del ...Il Milan dopo aver riportato l’equilibrio in campo si scatena ... controlla fino all’intervallo facendo però preludere a una ripresa apertissima. Grande rimonta Per la seconda frazione di gara Pioli ...