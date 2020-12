(Di giovedì 3 dicembre 2020)O (ITALPRESS) – Ilbatte il4-2 e, grazie anche alla vittoria del Lille sullo Sparta Praga, si qualifica per idi. A decidere il match, dopo il doppio vantaggio scozzese firmato Rogic ed Edouard, ci pensano Calhanoglu, Castillejo, Hauge e Diaz che consentono a Pioli, di ritorno in panchina dopo la guarigione dal Covid-19, di festeggiare con un turno d’anticipo il passaggio del turno. Primo tempo scoppiettante a San Siro. A regalare le prime emozioni ci pensa ilche al 7? è già in vantaggio con Rogic che ruba palla al limite dell’area a Krunic e fredda Donnarumma. Passano sette minuti e gli scozzesi raddoppiano con Edouard, bravo a sfruttare l’assist di Christie e a beffare ancora il portiere rossonero con un tocco da ...

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: Poker #Milan, che rimonta! Il successo col Celtic vale i sedicesimi #MilanCeltic #EuropaLeague - Ste_FVCRN : Inizio folle, rimonta fantastica! Stiamo crescendo, stiamo diventando sempre più squadra. Pazzesco #hauge, bene… - sportli26181512 : Europa League, la classifica del girone H: Milan aritmeticamente ai sedicesimi: La vittoria del Milan e quella del… - FcInterNewsit : EL - Il Milan rimonta sul Celtic (4-2) e passa ai sedicesimi, vittorie per Lille, Villarreal e Braga: i risultati - CorriereCitta : Il Milan rimonta il Celtic e va ai sedicesimi di Europa League -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rimonta

La Sicilia

Poker in rimonta per i rossoneri, grazie alla vittoria del Lille il pass per i sedicesimi di Europa League arriva con un turno di anticipo ...Il Milan, colpito nell’orgoglio ... mette in mezzo dalla sinistra un pallone che Castillejo raccoglie e scaglia sotto la traversa. La rimonta rossonera si completa dopo 5 minuti del secondo tempo con ...