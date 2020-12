“Il Mes sarebbe un errore storico”: la lettera della fronda M5S ai vertici (Di giovedì 3 dicembre 2020) No alla riforma del Mes. Lo hanno scritto nero su bianco 16 senatori e 42 deputati pentastellati in una lettera inviata ai vertici del M5s, in vista del voto del 9 dicembre in Parlamento, quando il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni alla vigilia del Consiglio Ue. La lettera è indirizzata al capo politico Vito Crimi, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e ai capigruppo di Montecitorio e Palazzo Madama. Tra i 5 Stelle i malumori vanno avanti da alcuni giorni e, anche se i firmatari della lettera hanno assicurato di non voler “mettere in difficoltà la maggioranza”, il nodo è da affrontare soprattutto alla luce delle tensioni interne: per venerdì è stata convocata un’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s di ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) No alla riforma del Mes. Lo hanno scritto nero su bianco 16 senatori e 42 deputati pentastellati in unainviata aidel M5s, in vista del voto del 9 dicembre in Parlamento, quando il premier Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni alla vigilia del Consiglio Ue. Laè indirizzata al capo politico Vito Crimi, al ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro e ai capigruppo di Montecitorio e Palazzo Madama. Tra i 5 Stelle i malumori vanno avanti da alcuni giorni e, anche se i firmatarihanno assicurato di non voler “mettere in difficoltà la maggioranza”, il nodo è da affrontare soprattutto alla luce delle tensioni interne: per venerdì è stata convocata un’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari M5s di ...

borghi_claudio : Così come il Parlamento deve rialzare la testa così anche in UE bisogna SMETTERLA con la sottomissione. Tutte le pe… - borghi_claudio : Attenzione ricatti in campo con la solita minaccia: lo stipendio. Che c'entri il MES con il governo e un trattato i… - borghi_claudio : Leggo che il Senatore Saccone di Forza Italia ha affermato che dovremmo dire si alla riforma del MES perché 'anche… - 2piedi : RT @AntonelloAng: @AlbertoBagnai : il MES non può essere usato per costruire nuovi ospedali , possono essere usati solo per emergenza Covid… - grazia_palamini : RT @borghi_claudio: Ho letto i giornali di domani. Trombettieri pro MES richiamati a tutta forza. Terrorismo contro i deputati m5s sparso a… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il Mes Macchina, parla con me: Schneider Electric sviluppa un Virtual Assistant per il monitoraggio dei sistemi produttivi di processo Fortune Italia