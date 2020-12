Il marito torna a casa con l’amante | la moglie 28enne lo uccide a coltellate | “Ecco cosa mi avevano chiesto di fare”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Mia figlia era impaurita, anche dopo avere colpito il fidanzato. Sergej era un genio del computer, ma aveva una terribile dipendenza dall’alcol che lo rendeva pericoloso. Questo è un caso di legittima difesa. Il fatto che Sergej abbia picchiato mia figlia prima di essere colpito non infastidisce nessuno”. Sono queste le parole della madre di Lilia Sudakova, top model russa di 26 anni che ha ucciso aSergey Popov, di 28 anni, al culmine di una lite scatenata dal fatto che l’uomo era rientrato aubriaco e in compagnia di un’altra donna conosciuta al bar, chiedendo alladi cucinare per loro. La 26enne ha chiamato poi subito un’ambulanza e la polizia, confessando di aver aggredito l’uomo per legittima difesa dal momento che quanto successo quella sera sarebbe stato solo l’ultimo di una serie di episodi di abusi e ...