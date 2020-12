Il maltempo sferza l' Italia | città imbiancate al Nord

Leggi su agi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - Prima neve sull'Appennino Tosco Emiliano e in pianura padana, ma anche sulle vette più alte delle Alpi Apuane, a cominciare dal gruppo della Pania e dal monte Corchia. Anche la Versilia si è svegliata con un paesaggio da cartolina, con le alture alle spalle delle spiagge di Viareggio e Forte dei Marmi ricoperte da alcuni centimetri di neve.ledel, da Milano a Bologna, mentre a Venezia il Mose è entrato di nuovo in funzione per tenere sotto controllo il livello dell'acqua in laguna, che si è attestata sui 60 centimetri lasciando quindi laall'asciutto (la perturbazione in atto, col vento di bora, avrebbe portato un innalzamento di marea a 120/130 centimetri sul medio mare). Visto il prolungarsi del- con previsioni di nevicate in quota e rischio ...