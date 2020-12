Il lato inedito dei Boomdabash: “La musica ci ha salvati, è stata l’alternativa alla mafia” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti su YouTube nel 2020 con ‘Karaoke’ ma la musica dei Boomdabash, non si esaurisce con un semplice tormentone. Esce l’11 dicembre per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) ‘Don’t worry – Best of (2005-2020)’, il disco che raccoglie i primi 15 anni di carriera del gruppo formato da Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketra. Un vero e proprio “viaggio musicale”, come gli stessi artisti salentini lo hanno definito presentando il progetto ai giornalisti. Ventidue i brani in tracklist, che rappresentano le tappe di un percorso che ha visto i Boomdabash creare il loro ormai ben riconoscibile sound sempre a cavallo tra pop e raggae. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti su YouTube nel 2020 con ‘Karaoke’ ma la musica dei Boomdabash, non si esaurisce con un semplice tormentone. Esce l’11 dicembre per Soulmatical Music/Polydor (Universal Music Italy) ‘Don’t worry – Best of (2005-2020)’, il disco che raccoglie i primi 15 anni di carriera del gruppo formato da Payà, Biggie Bash, Blazon e Mr. Ketra. Un vero e proprio “viaggio musicale”, come gli stessi artisti salentini lo hanno definito presentando il progetto ai giornalisti. Ventidue i brani in tracklist, che rappresentano le tappe di un percorso che ha visto i Boomdabash creare il loro ormai ben riconoscibile sound sempre a cavallo tra pop e raggae.

