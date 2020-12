Il governo risponde alle Regioni | Con 993 morti impensabile allentare le misure

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Non cambia nulla”. Il premier Giuseppe Conte resta irremovibile di fronte all’ira dei governatori che si è scagliata contro la bozza dell’ultimo dpcm. Il presidente del Consiglio riceve la lettera in cui la Conferenza delledice ‘no’ alla limitazione degli spostamenti dal 21 dicembre al 6 gennaio approvata la scorsa notte dal Consiglio dei ministri. Immediatamente Conte convoca in videoconferenza tutti i presidenti e insieme ai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza ribadisce che la stretta rimarrà. “Con 993in un giorno èimmaginare unntamento delle”, dice il titolare del dicastero degli Affari regionali. Leinsistono. “Stupore e rammarico” per il metodo utilizzato, si legge nella missiva. In particolare i presenti delle ...