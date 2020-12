Il finto comunicato stampa del cane di Biden che fa ridere il web

(Di giovedì 3 dicembre 2020) L’infortunio al piede di Joeha fatto notizia, ma ha senza dubbio avuto più risalto ildeldiuscito sui social. Il breve, scritto su carta intestata del comitato di transizione-Harris, ha conquistato la rete, con tantissimi che all’inizio hanno creduto che fosse una geniale mossa comunicativa dello staff del presidente eletto. Non era così, ma sicuramente l’idea ha fatto guadagnare punti a, ma soprattutto al buon Major. LEGGI ANCHE > Thanksgiving, il messaggio di Joe: “America, torneremo a sognare in grande” Ildeldie le reazioni social La figura di Major ...

giornalettismo : Il finto comunicato del cane di #Biden che fa ridere i social #MajorBiden #BidenBoot #BidenTransition - lacappon : quindi, ricapitolando: citare di nuovo il depistaggio e fare un 'finto comunicato congiunto' sono due cose molto gr… - Frances11901980 : @trash_italiano Ricordiamo che nell'edizione di malgoglio gli fecero un finto comunicato con l'annuncio di un prolu… -

Ultime Notizie dalla rete : finto comunicato

Giornalettismo.com

Daniele D’Odorico, l’imprenditore udinese di 52 anni che da qualche tempo ha spostato la residenza in Russia (è iscritto all’Aire), ma che in molti conoscono per l’attività svolta per anni dal quartie ...Marsala News - Finti poliziotti sequestrano e rapinano due prostitute: arrestati dalla Polizia di Stato a Trapani ...