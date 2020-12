Il Dpcm di Natale rovina la festa a tutti. Nessuna deroga, passa la linea dura (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Oggi Giuseppe Conte firmerà il Dpcm di Natale, valido per ben 50 giorni. passa la linea dura: dopo uno scontro a Palazzo Chigi, prevalgono le posizioni di M5S e Pd contro Italia Viva, che chiedeva qualche deroga. Il decreto approvato ieri conferma quindi tutte le restrizioni annunciate in questi giorni, a partire dal divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Confermato il divieto di uscita dal proprio comune di residenza per Natale, Santo Stefano e Capodanno. Una novità: la sera del 31 dicembre resteranno chiusi anche i ristoranti degli alberghi. Insomma, il governo giallofucsia vuole a tutti i costi che gli italiani trascorrano le vacanze tappati in casa. Dpcm di Natale: ecco ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Oggi Giuseppe Conte firmerà ildi, valido per ben 50 giorni.la: dopo uno scontro a Palazzo Chigi, prevalgono le posizioni di M5S e Pd contro Italia Viva, che chiedeva qualche. Il decreto approvato ieri conferma quindi tutte le restrizioni annunciate in questi giorni, a partire dal divieto di spostamento tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Confermato il divieto di uscita dal proprio comune di residenza per, Santo Stefano e Capodanno. Una novità: la sera del 31 dicembre resteranno chiusi anche i ristoranti degli alberghi. Insomma, il governo giallofucsia vuole ai costi che gli italiani trascorrano le vacanze tappati in casa.di: ecco ...

marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - repubblica : Dpcm Natale, il decreto del governo: stop agli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. A Capodanno ch… - rubio_chef : “Dpcm Natale, il nuovo divieto: a Capodanno chiusi i ristoranti negli alberghi.” Portateve’r cotechino a’r sacco - Livia_DiGioia : RT @MadameA02: Voi che vi preoccupate su come consegnare i regali di natale visto i divieti... Su amazon basta che metti l'indirizzo del de… - QdSit : Divieto di lasciare la propria regione per tutte le festività, dal 21 dicembre al 6 gennaio, e proibito lasciare an… -