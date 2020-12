“Il dolore più grande di Maradona è che era consapevole di non essere più Maradona” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Il dolore più grande di Maradona è che era consapevole di non essere più Maradona, e non c’era modo di convincerlo che non aveva bisogno di fare nient’altro per restare Maradona”. Daniel Arcucci è stato il biografo di Diego, considerato unanimemente il giornalista che più di tutti lo ha seguito, lo ha intervistato, gli è stato vicino per quasi 35 anni. In una lunga intervista a La Nacion parla del suo rapporto con lui e soprattutto della seconda vita del Pibe, quella da ex giocatore: “Ha allenato, è stato il ct della nazionale, voleva sempre dimostrare di essere Maradona anche se sentiva di non esserlo più. Ha dovuto segnare gol contro gli inglesi per tutta la vita. L’aveva già fatto, ma sentiva di dover continuare a farlo. Non ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Ilpiùdiè che eradi nonpiù, e non c’era modo di convincerlo che non aveva bisogno di fare nient’altro per restare”. Daniel Arcucci è stato il biografo di Diego, considerato unanimemente il giornalista che più di tutti lo ha seguito, lo ha intervistato, gli è stato vicino per quasi 35 anni. In una lunga intervista a La Nacion parla del suo rapporto con lui e soprattutto della seconda vita del Pibe, quella da ex giocatore: “Ha allenato, è stato il ct della nazionale, voleva sempre dimostrare dianche se sentiva di non esserlo più. Ha dovuto segnare gol contro gli inglesi per tutta la vita. L’aveva già fatto, ma sentiva di dover continuare a farlo. Non ha ...

