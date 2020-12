Il derby delle incertezze: Juventus e Torino pronte a sfidarsi nella 10° giornata di Serie A (Di giovedì 3 dicembre 2020) La stracittadina numero 201 della storia vede di fronte due squadre ancora incompiute e in cerca di identità: primo confronto in panchina tra Pirlo e Giampaolo. Una sfida tra due mondi agli antipodi. Da una parte ci sono trionfi a ripetizione, ingaggi multimilionari e la necessità di dover sempre lottare per gli obiettivi massimi, anche in quello che sembra essere un anno di transizione. Dall’altra c’è l’orgoglio legato a un passato unico, fatto di grandi sofferenze ma anche di vittorie leggendarie che si perdono nel tempo: il ricordo di una squadra imbattibile dal colore granata che nel secondo dopoguerra era la più forte del pianeta, dissolta da un incidente aereo. Juventus-Torino è questo e tanto altro: il derby della Mole sarà senza dubbio la gara più affascinante della decima giornata di Serie A e ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) La stracittadina numero 201 della storia vede di fronte due squadre ancora incompiute e in cerca di identità: primo confronto in panchina tra Pirlo e Giampaolo. Una sfida tra due mondi agli antipodi. Da una parte ci sono trionfi a ripetizione, ingaggi multimilionari e la necessità di dover sempre lottare per gli obiettivi massimi, anche in quello che sembra essere un anno di transizione. Dall’altra c’è l’orgoglio legato a un passato unico, fatto di grandi sofferenze ma anche di vittorie leggendarie che si perdono nel tempo: il ricordo di una squadra imbattibile dal colore granata che nel secondo dopoguerra era la più forte del pianeta, dissolta da un incidente aereo.è questo e tanto altro: ildella Mole sarà senza dubbio la gara più affascinante della decimadiA e ...

