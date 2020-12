Il commissario all' emergenza Arcuri ha parlato durante la conferenza stampa

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilall’Domenicoha fornito nel corso dellauna dato preoccupante sui contagi in Italia. Covid,: “933 morti in Italia, il dato peggiore di sempre” su Notizie.it.

globalistIT : Cosa ha detto il commissario all'emergenza: - Esterin62237737 : RT @DSantanche: Le task force di Conte son servite a nominare #Arcuri “commissario alla qualsiasi” e a stabilire che: gli #spostamenti tra… - RossSlik : @DSantanche Con Bertolaso commissario all'Aquila le case e i balconi stanno ancora penzoloni? Che bravi coglioni vo… - Marco_dalformai : RT @Phil_83: @Azione_it @CarloCalenda @PiazzapulitaLA7 @La7tv subito #GOVERNODRAGHI: 1) rimozione commissario per l'emergenza 2) scioglimen… - rmghostwriter : RT @DSantanche: Le task force di Conte son servite a nominare #Arcuri “commissario alla qualsiasi” e a stabilire che: gli #spostamenti tra… -

Ultime Notizie dalla rete : commissario all

InvItalia

"Noi certamente non ci faremo bloccare" dai no delal Polonia e dell'Ungheria, "di questo cittadini e mercati possono essere assolutamente certi". Così il Commissario Europeo all'Economia, Paolo Gentil ...Il generale Angelosanto: «Lo Stato non si arrende. La ‘ndrangheta sta cercando di lucrare sulla pandemia, vuole più soldi e consenso» ...