Il capitano del Foggia: «Hanno tentato di incendiarmi casa. Ero dentro. Tifosi? È pura delinquenza» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni balordi Hanno cosparso la porta della sua casa di liquido infiammabile e le Hanno dato fuoco. Un gesto terribile di intimidazione. Gravissimo, tanto più che lui si trovava in casa con la sua famiglia, compresi i bambini piccoli. Oggi Federico Gentile, ex capitano del Foggia, racconta la sua versione a Repubblica. «Non sono Tifosi, è pura delinquenza». I figli, fortunatamente, dormivano e non si sono accorti di nulla. Lui è salvo per miracolo, perché si è svegliato all’improvviso e si è accorto delle fiamme e del fumo che entrava in casa. Grazie all’aiuto di un vicino è riuscito a spegnere l’incendio con dei secchi d’acqua. «Mi sento male, perché Hanno colpito ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni balordicosparso la porta della suadi liquido infiammabile e ledato fuoco. Un gesto terribile di intimidazione. Gravissimo, tanto più che lui si trovava incon la sua famiglia, compresi i bambini piccoli. Oggi Federico Gentile, exdel, racconta la sua versione a Repubblica. «Non sono, è». I figli, fortunatamente, dormivano e non si sono accorti di nulla. Lui è salvo per miracolo, perché si è svegliato all’improvviso e si è accorto delle fiamme e del fumo che entrava in. Grazie all’aiuto di un vicino è riuscito a spegnere l’incendio con dei secchi d’acqua. «Mi sento male, perchécolpito ...

tvdellosport : ?? BRUSCOLOTTI A SPORTITALIA: “SE NE VA UNA PARTE DI CUORE” Le parole di Giuseppe #Bruscolotti, storico capitano… - acmilan : Captain Romagnoli has spoken ??? Follow his advice and download the AC Milan Official App for the latest Rossoneri c… - stefaniatalpo : @UtherPe1 Per niente! Non le hanno nemmeno capite! Erano tutti presi dallo sguardo del loro capitano! - Dalla_SerieA : 'Koopmeiners al Napoli? Vediamo cosa succederà...' - - LuigiAssecasa : RT @ilfattovideo: Il video della porta di casa incendiata dell’ex capitano del Foggia -