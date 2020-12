Il campione de L’Eredità sbaglia di proposito la risposta e perde 180mila euro (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’Eredità, il campione sbaglia di proposito una domanda e perde 180mila euro Dopo 31 puntate di successi, il campione delL’Eredità Massimo Cannoletta ha deciso di prendersi una pausa dalle consuete vittorie e ha sbagliato di proposito una risposta costata 180mila euro. Finora il campione del programma della Rai aveva portato a casa 202mila euro, sui social il suo soprannome è “Google vivente” perché non ne sbaglia mai una, o quasi. Il campione, 46 anni originario di Acquarica di Lecce, ha rinunciato alla ghigliottina finale del programma cedendo il posto ad altri concorrenti, una ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020), ildiuna domanda eDopo 31 puntate di successi, ildelMassimo Cannoletta ha deciso di prendersi una pausa dalle consuete vittorie e hato diunacostata. Finora ildel programma della Rai aveva portato a casa 202mila, sui social il suo soprannome è “Google vivente” perché non nemai una, o quasi. Il, 46 anni originario di Acquarica di Lecce, ha rinunciato alla ghigliottina finale del programma cedendo il posto ad altri concorrenti, una ...

