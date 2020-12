Il calore della famiglia torna per gli anziani ospiti della Zangheri | arrivano 4 ' sale degli abbracci'

sbonaccini : Immagini di luminarie natalizie che arrivano dai territori della regione. Luce, calore, comunità. Forza Emilia-Roma… - ALisimberti : RT @IlBeneVincera: Cari figli! Questo è il tempo dell’amore, del calore, della preghiera e della gioia. Pregate, figlioli, affinché Gesù Ba… - AriSolosamp : @16_opamp @maurorizzi_mr Certo con una bella telefonata la sera di Natale sentiranno sicuramente il calore della famiglia!!! - vincenz57491776 : @robertacortests @travestis_vips @IloveShemale44 @trans_pirocudas @Here_Diversity @HotTransWomen @Travel4TG… - signofliam : + silenzioso ma protettivo. dal fondo del corridoio vedo arrivare il lettino a rotelle della nonna, di ritorno da r… -

Ultime Notizie dalla rete : calore della

ForlìToday

“ La felicità è dare un pallone ad un bambino per farlo giocare ”. Dorothee Solle (teologa) A partire dalla metà del secolo scorso si è assistito ad una curiosa corsa dell’umanità verso un ritorno all ...Spuntano tre masterclass, una per ciascuno dei sabato che ci separano dal 25 dicembre: negli spazi a cinque stelle di via Ludovisi al centro della scena ci saranno dunque le abilità di chi conosce all ...