Il balzo in avanti di Johnson, la rabbia di Trump, i freni della Ue: la corsa al vaccino è già una lotta per la supremazia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli Stati Uniti speravano di arrivarci prima di tutti, la Cina ha provveduto da sé, l’Europa ha chiuso 5 contratti e il Regno Unito ha battuto mezzo mondo in nome dell’effetto Brexit. È la partita a scacchi dei vaccini, a oggi non solo pista da corsa per gli scienziati, ma difficile campo di prova per tutti i governi in cerca di uno scacco matto definitivo. Il vaccino anti SARS-Cov-2 si è ufficialmente aggiunto alla lista delle più importanti innovazioni al centro di una competizione geopolitica più agguerrita che mai. La mossa inglese EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Boris JohnsonLa scelta di MHRA, dell’ente regolatore britannico che ha fatto del Regno Unito il primo Paese occidentale ad aver ufficialmente autorizzato la formula anti Covid Pfizer, non ha tardato ad acquistare colore politico. «È merito di Boris ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli Stati Uniti speravano di arrivarci prima di tutti, la Cina ha provveduto da sé, l’Europa ha chiuso 5 contratti e il Regno Unito ha battuto mezzo mondo in nome dell’effetto Brexit. È la partita a scacchi dei vaccini, a oggi non solo pista daper gli scienziati, ma difficile campo di prova per tutti i governi in cerca di uno scacco matto definitivo. Ilanti SARS-Cov-2 si è ufficialmente aggiunto alla lista delle più importanti innovazioni al centro di una competizione geopolitica più agguerrita che mai. La mossa inglese EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA BorisLa scelta di MHRA, dell’ente regolatore britannico che ha fatto del Regno Unito il primo Paese occidentale ad aver ufficialmente autorizzato la formula anti Covid Pfizer, non ha tardato ad acquistare colore politico. «È merito di Boris ...

patriziaprestip : E l’evergreen #Berlusconi, con il suo balzo felino in avanti, affidato alla perizia oratoria di Brunetta, costring… - funkbit85 : RT @Marcell01010589: Roma guadagna 26 posizioni e passa dal 76esimo al 50esimo posto in un anno. Dal 76esimo al 50esimo posto tra le città… - massimo_mauri : RT @Marcell01010589: Roma guadagna 26 posizioni e passa dal 76esimo al 50esimo posto in un anno. Dal 76esimo al 50esimo posto tra le città… - CentiTiberio : RT @Marcell01010589: Roma guadagna 26 posizioni e passa dal 76esimo al 50esimo posto in un anno. Dal 76esimo al 50esimo posto tra le città… - fcin1908it : VIDEO / GdS - Inter, balzo in avanti nel ranking Champions: ora i nerazzurri... - -

Ultime Notizie dalla rete : balzo avanti Il balzo in avanti di Johnson, la rabbia di Trump, i freni della Ue: la corsa al vaccino è già una lotta per la supremazia Open Mercato moto: novembre a tutto gas, + 18,7%

Netto balzo in avanti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma non tutti i comparti viaggiano al medesimo ritmo. Altro record per le due ruote elettriche, sempre più apprezzate ...

Mercato moto: novembre a tutti gas, + 18,7%

Netto balzo in avanti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma non tutti i comparti viaggiano al medesimo ritmo. Altro record per le due ruote elettriche, sempre più apprezzate ...

Netto balzo in avanti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma non tutti i comparti viaggiano al medesimo ritmo. Altro record per le due ruote elettriche, sempre più apprezzate ...Netto balzo in avanti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, ma non tutti i comparti viaggiano al medesimo ritmo. Altro record per le due ruote elettriche, sempre più apprezzate ...