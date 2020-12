Ignazio Moser in lutto: è morto lo zio Aldo, campione di ciclismo (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ore di lutto per Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e per gli appassionati del ciclismo italiano. Si è spento a 86 anni Aldo Moser, atleta professionista e fratello del vincitore del Giro d’Italia Francesco. Dopo la scomparsa, il nipote Ignazio, anche lui nello sport “di famiglia” e la fidanzata hanno voluto dedicargli un commosso pensiero. morto a 86 anni il ciclista Aldo Moser Nel mondo del ciclismo, ci sono alcuni nomi consegnati alla leggenda: Fausto Coppi e Gino Bartali sono senz’altro i più riconosciuti, ma gli appassionati sanno che nell’Olimpo della bici italiana c’è anche la famiglia Moser. Più generazioni si sono dedicate alle due ruote, ma il primo a cominciare fu ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ore diper, Cecilia Rodriguez e per gli appassionati delitaliano. Si è spento a 86 anni, atleta professionista e fratello del vincitore del Giro d’Italia Francesco. Dopo la scomparsa, il nipote, anche lui nello sport “di famiglia” e la fidanzata hanno voluto dedicargli un commosso pensiero.a 86 anni il ciclistaNel mondo del, ci sono alcuni nomi consegnati alla leggenda: Fausto Coppi e Gino Bartali sono senz’altro i più riconosciuti, ma gli appassionati sanno che nell’Olimpo della bici italiana c’è anche la famiglia. Più generazioni si sono dedicate alle due ruote, ma il primo a cominciare fu ...

