Ibrahimovic vs FIFA 21: la polemica continua con lo svedese che chiede spiegazioni ad EA (Di giovedì 3 dicembre 2020) La polemica scoppiata tra Zlatan Ibrahimovic e FIFA 21 non accenna a fermarsi e, ora, il campione svedese vuole delle spiegazioni da EA riguardo l'uso dei diritti di immagine individuali nei giochi della serie sportiva. Come ormai saprete, il 39enne attaccante del Milan ha duramente criticato il publisher per aver usato la sua immagine in FIFA senza il suo permesso. Alla polemica si sono uniti Gareth Bale del Tottenham e il procuratore Mino Raiola. In seguito, è arrivata la risposta ufficiale di EA Sports che, a quanto pare, non ha convinto Ibrahimovic. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Lascoppiata tra Zlatan21 non accenna a fermarsi e, ora, il campionevuole delleda EA riguardo l'uso dei diritti di immagine individuali nei giochi della serie sportiva. Come ormai saprete, il 39enne attaccante del Milan ha duramente criticato il publisher per aver usato la sua immagine insenza il suo permesso. Allasi sono uniti Gareth Bale del Tottenham e il procuratore Mino Raiola. In seguito, è arrivata la risposta ufficiale di EA Sports che, a quanto pare, non ha convinto. Leggi altro...

GamingToday4 : FIFA 21 e Ibrahimovic, la polemica continua: il giocatore chiede spiegazioni a EA - edyferrs : Molti appassionati di calcio si stupiranno della guerra che Ibrahimovic sta facendo a EA per i diritti d'immagine i… - Multiplayerit : FIFA 21 e Ibrahimovic, la polemica continua: il giocatore chiede spiegazioni a EA - OdeonZ__ : Rivera come Ibra, attacca il videogioco Fifa: 'Li porto in tribunale' - infoitsport : Ibrahimovic imbestialito: accuse a FIFA 21! Juve e Real: duello da 50 milioni | TG Sport -