I Samsung Galaxy S20 si aggiornano ad Android 11 e One UI 3.0 in Italia (Di giovedì 3 dicembre 2020) Inizia il roll out di Android 11, con interfaccia One UI 3.0, per la serie Samsung Galaxy S20, anche nel nostro Paese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Inizia il roll out di11, con interfaccia One UI 3.0, per la serieS20, anche nel nostro Paese. L'articolo proviene da Tutto

TuttoAndroid : I Samsung Galaxy S20 si aggiornano ad Android 11 e One UI 3.0 in Italia - androidworldit : Prime segnalazioni anche in Italia! - PHONETHRONE2012 : Samsung rilascia Android 11 e One UI 3.0 per tutta la gamma Galaxy S20 - HOL1C : @arsionism Niente più Samsung Galaxy s1 ?? la JYPE si è fatta il regalo di natale in anticipo ?? - SimoneGironi : Ing.Gironi Samsung Galaxy S20, arriva Android 11 e One UI 3.0 stabile. Si parte dagli USA - -