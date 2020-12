I governatori delle Regioni bocciano le regole per le festività anti Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "Atteggiamento scorretto del governo". "una guerra tra poveri, "cittadini di serie A e di serie B". Sono state soprattutto critiche le prese di posizione dei presidenti delle Regioni, già dalla prime ore del mattino, sul dpcm che sarà in vigore da domani al 15 gennaio del prossimo anno, dopo il decreto legge varato la scorsa notte. Un coro di critiche rivolto soprattutto al mancato confronto, tra governo ed enti locali, sulle scelte. “Ci mandano il testo del decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le Regioni è fissato per le 10 del mattino e ci chiedono di dare risposta entro le 11?”. È seccato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che in un'intervista al Corriere della Sera ha espresso il proprio disappunto perché “innanzitutto mi aspetto che siano recepite le indicazioni richieste e offerte dalle ... Leggi su agi (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - "Atteggiamento scorretto del governo". "una guerra tra poveri, "cittadini di serie A e di serie B". Sono state soprattutto critiche le prese di posizione dei presidenti, già dalla prime ore del mattino, sul dpcm che sarà in vigore da domani al 15 gennaio del prossimo anno, dopo il decreto legge varato la scorsa notte. Un coro di critiche rivolto soprattutto al mancato confronto, tra governo ed enti locali, sulle scelte. “Ci mandano il testo del decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra leè fissato per le 10 del mattino e ci chiedono di dare risposta entro le 11?”. È seccato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che in un'intervista al Corriere della Sera ha espresso il proprio disappunto perché “innanzitutto mi aspetto che siano recepite le indicazioni richieste e offerte dalle ...

Agenzia_Italia : I governatori delle Regioni bocciano le regole per le festività anti Covid - sologiuma : I cittadini contro i governatori e i gestori delle attività.. Più siamo uniti più presto ne usciamo..e più vite uma… - Cinzia83578144 : #lavitaindiretta ma coi morti che ci sono anche oggi stiamo parlando di cenoni e feste natalizie? Ma un po’ di ris… - MaxLandra : RT @RobertoMerlino1: @MaxLandra Come gran parte dei governatori delle nostre regioni - PaolaTacconi : RT @RobertoMerlino1: @MaxLandra Come gran parte dei governatori delle nostre regioni -