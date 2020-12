House of the Dragon: i primi concept art della serie prequel del Trono di Spade (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Trono di Spade ha dato vita a una serie prequel intitolata House of the Dragon e online sono stati condivisi i primi concept art. House of the Dragon è la nuova serie prequel del cult Il Trono di Spade in fase di produzione per HBO e online sono stati diffusi i primi concept art del progetto. Jason Kilar, CEO di Warner Media, in un comunicato ha condiviso le prime immagini che ritraggono i draghi, annunciando: "Iniziano le riprese della prossima serie del Trono di Spade, House of the Dragon... Tra alcuni mesi state ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ildiha dato vita a unaintitolataof thee online sono stati condivisi iart.of theè la nuovadel cult Ildiin fase di produzione per HBO e online sono stati diffusi iart del progetto. Jason Kilar, CEO di Warner Media, in un comunicato ha condiviso le prime immagini che ritraggono i draghi, annunciando: "Iniziano le ripreseprossimadeldiof the... Tra alcuni mesi state ...

