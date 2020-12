Hockey pista | Alberto Greco | “A Lodi sono diventato uomo Devo meritarmi la Nazionale | l’Italia può vincere”

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Tutto è in movimento, tra pause e mutamento, crisi e rivoluzione, sarà la tua canzone”, cantavano i Negrita qualche anno ne “La tua canzone” e a giudicare dalla bellezza e dal peso delle parole della band toscana sembra che non ci andassero poi tanto lontano dal descrivere la vita di, giocatore in forza alche ha vissuto una prima parte di Serie A1 dia dir poco straordinaria. Noi di OA Sport lo abbiamo intervistato per capire, nella sua dimensione totale fra campo e vita quotidiana, come è arrivato a raggiungere questi traguardi “intermedi” che, persolo piccoli – ma significativi – step di un percorso molto più lungo. Buongiorno: la domanda – per rompere il ghiaccio – che ...