Highlights e gol Roma-Young Boys 3-1: Europa League 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Roma-Young Boys 3-1, match della quinta giornata della fase a gironi di Europa League 2020/2021. Le reti di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko permettono ai giallorossi di rimontare la rete di Nsame e di conquistare tre punti che valgono la matematica qualificazione da primi del girone ai sedicesimi di finale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 4 dicembre 2020) Glie le azioni salienti di3-1, match della quinta giornata della fase a gironi di. Le reti di Borja Mayoral, Calafiori e Dzeko permettono ai giallorossi di rimontare la rete di Nsame e di conquistare tre punti che valgono la matematica qualificazione da primi del girone ai sedicesimi di finale. SportFace.

SkySport : Chiesa, gol in Champions League come papà Enrico: 'A lui ruberei il tiro, era fantastico' ? - OscarTonnina : Milan-Celtic 4-2, gol e highlights: rossoneri qualificati ai sedicesimi | Sky Sport - tuttonapoli : VIDEO - Il Napoli pareggia in terra olandese con l'AZ, rivedi i gol e gli highlights Sky - Pino__Merola : Roma-Young Boys 3-1: video, gol e highlights della partita di Europa League - sportli26181512 : Rangers-Standard Liegi 3-2: Emozionante 3-2 tra Rangers e Standard Liegi nella quinta partita del girone D dell'Eur… -