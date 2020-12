HERA colloca con successo bond per 500 milioni euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Il Gruppohato consul mercato degliun prestito obbligazionario rivolto a investitori qualificati dell’importo nominale di 500die con durata di 10 anni. La nuova emissione ha riscontrato subito un forte interesse da parte degli investitori dei principali Paesipei: in una sola giornata sono pervenuti infatti ordini per 4 volte l’offerta. La quantità e la qualità degli ordini ricevuti hanno quindi permesso di fissare il prezzo a livelli eccellenti pari a Mid Swap Rate +60 basis point, per una cedola pari allo 0,25% che rappresenta il valore più basso per un’obbligazione corporate italiana di pari durata. Le obbligazioni saranno emesse nell’ambito del Programma...