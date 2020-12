Gruppi di hacker minacciano il vaccino anti-Covid | ' Attacchi alla catena del freddo'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ilpotrebbe avere un nuovo ostacolo: gli. Alcunidi pirati informatici infatti starebbe prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il-...

Il Mattino

Il vaccino anti coronavirus potrebbe avere un nuovo ostacolo: gli hacker. Alcuni gruppi di pirati informatici infatti starebbe prendendo di mira le aziende coinvolte ...Alcuni gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19 e potrebbero prepararsi quindi a colpire la 'catena del freddo' necessaria per far ...